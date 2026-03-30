Їх випустили всього 1264: рідкісний американський спорткар 60-х знайшли на звалищі (відео)

У США виявили занедбаний Ford Torino 1969 року в рідкісному зарядженому виконанні Cobra. Спортивне купе із 7,0-літровим V8 здатне розігнатися до сотні за 5,8 с.

Купе Ford Torino Cobra іржавіє просто неба на звалищі. Про знахідку розповів у відео на Youtube блогер Стів Маньянте.

Ford Torino Cobra 1969 року знайшли на кладовищі авто в штаті Массачусетс. Судячи з його стану, він стоїть на звалищі не одне десятиріччя. Історію спорткара ще не змогли прослідкувати, встановлено лише, що він брав участь у перегонах.

Випустили усього 1264 Ford Torino Cobra із 7,0-літровим V8 Фото: скриншот / YouTube

Лакофарбове покриття кузова Ford Torino пошкоджене, а радіаторна решітка та фари відсутні. Утім, іржі небагато, а в салоні непогано збереглося оздоблення.

Реставрація Ford Torino Cobra має сенс, адже це рідкісна колекційна модель. Виготовлено лише 1264 таких заряджених купе-фастбеків.

Салон Ford Torino Cobra непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Під капот Ford Torino встановили 7,0-літровий V8 CobraJet. На папері він розвивав 335 к. с., але реально – 400 сил: віддачу занизили, аби здешевити страхування авто (його вартість в США залежала від потужності). Розгін до 100 км/год займав 5,8 с, а максимальна швидкість перевищила 200 км/год.

