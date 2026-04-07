Tiguan в миниатюре: самый дешевый кроссовер Volkswagen за $11 500 показали до премьеры (фото)

Новый Volkswagen Taigun 2026 показали на официальных фото. Бюджетный компактный кроссовер изменится внешне, а его комплектацию расширят.

Недорогой кроссовер Volkswagen Taigun прошел плановую модернизацию и дебютирует 9 апреля в Индии. Об этом сообщает издание Autocar.

Именно в Индии выпускают этот 4,2-метровый кроссовер и на заводе сфотографировали обновленную модель, которая уже поступила в производство. Цена Volkswagen Taigun 2026 будет стартовать примерно с 1,06 млн рупий ($11 500).

Версия GT отличается черным декором Фото: Volkswagen

Автомобиль изменился внешне и теперь в анфас напоминает старшие кроссоверы Volkswagen Tiguan и Tayron. Новые раскосые фары соединены диодной полосой, а воздухозаборник в бампере стал значительно шире. В варианте GT хромированный декор заменили на черный.

Салон Volkswagen Taigun 2026 не показали, однако известно, что кроссовер получит более крупный центральный тачскрин, а перечень опций пополнят панорамная крыша и массаж передних сидений.

Новый Volkswagen Taigun сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Ожидается, что для некоторых версий модели предложат новую 8-ступенчатую автоматическую КПП.

