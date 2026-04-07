Tiguan в мініатюрі: найдешевший кросовер Volkswagen за $11 500 показали до прем'єри (фото)

Новий Volkswagen Taigun 2026 показали на офіційних фото. Бюджетний компактний кросовер зміниться зовні, а його комплектацію розширять.

Недорогий кросовер Volkswagen Taigun пройшов планову модернізацію та дебютує 9 квітня в Індії. Про це повідомляє видання Autocar.

Саме в Індії випускають цей 4,2-метровий кросовер і на заводі сфотографували оновлену модель, яка вже надійшла у виробництво. Ціна Volkswagen Taigun 2026 стартуватиме приблизно з 1,06 млн рупій ($11 500).

Версія GT вирізняється чорним декором Фото: Volkswagen

Автомобіль змінився зовні і тепер в анфас нагадує старші кросовери Volkswagen Tiguan і Tayron. Нові розкосі фарі з'єднані діодною смугою, а повітрозабірник в бампері став значно ширшим. У варіанті GT хромований декор замінили на чорний.

Важливо

Салон Volkswagen Taigun 2026 не показали, проте відомо, що кросовер отримає більший центральний тачскрін, а перелік опцій поповнять панорамний дах та масаж передніх сидінь.

Відео дня

Новий Volkswagen Taigun збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). Очікується, що для деяких версій моделі запропонують нову 8-ступінчасту автоматичну КПП.

