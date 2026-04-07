Tiguan в мініатюрі: найдешевший кросовер Volkswagen за $11 500 показали до прем'єри (фото)
Новий Volkswagen Taigun 2026 показали на офіційних фото. Бюджетний компактний кросовер зміниться зовні, а його комплектацію розширять.
Недорогий кросовер Volkswagen Taigun пройшов планову модернізацію та дебютує 9 квітня в Індії. Про це повідомляє видання Autocar.
Саме в Індії випускають цей 4,2-метровий кросовер і на заводі сфотографували оновлену модель, яка вже надійшла у виробництво. Ціна Volkswagen Taigun 2026 стартуватиме приблизно з 1,06 млн рупій ($11 500).
Автомобіль змінився зовні і тепер в анфас нагадує старші кросовери Volkswagen Tiguan і Tayron. Нові розкосі фарі з'єднані діодною смугою, а повітрозабірник в бампері став значно ширшим. У варіанті GT хромований декор замінили на чорний.
Салон Volkswagen Taigun 2026 не показали, проте відомо, що кросовер отримає більший центральний тачскрін, а перелік опцій поповнять панорамний дах та масаж передніх сидінь.
Новий Volkswagen Taigun збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). Очікується, що для деяких версій моделі запропонують нову 8-ступінчасту автоматичну КПП.
До речі, нещодавно презентували найбільший кросовер Volkswagen потужністю понад 500 сил.
Також Фокус розповідав про новий Volkswagen Touareg, який кардинально зміниться