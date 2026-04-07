Богатое оснащение и расход 3,3 л/100 км: Geely показала доступный семейный кроссовер (фото)

Презентован новый Geely Galaxy M7. Плагин-гибридный кроссовер богато оснащен, а его запас хода достигнет 1730 км.

Новый Geely Galaxy M7 поступит в продажу в Китае с апреля и имеет шансы выйти на другие рынки. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Кроссовер расходует 3,35 л на 100 км

Дело в том, что это не полностью новая модель, а плагин-гибридный вариант кроссовера Geely Atlas второго поколения, который активно экспортируется в ряд стран. 4,77-метровое авто внешне отличается от бензинового собрата передней частью без решетки радиатора, а также дизайном фар и фонарей.

На передней панели установлены два экрана

В салоне Geely Galaxy M7 заменили руль и рычаг КПП, а вот узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин остались. В отделке использовали кожу, алькантару и дерево, а комплектация включает панорамную крышу, электропривод сидений, акустику с 23 динамиками, парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.

Кроссовер Geely Galaxy M7 оснащен плагин-гибридной установкой с 1,5-литровым 110-сильным турбодвигателем и электромотором, мощность которого пока не раскрывают. Зато известно, что максимальная скорость составляет 180 км/ч, а расход топлива составляет 3,35 л/100 км.

Модель довольно богато оснащена

На выбор будут доступны батареи на 18,4 и 29,8 кВт∙ч, а запас хода в электрическом режиме достигнет 225 км. В целом, на бензине и электротяге новый Geely Galaxy M7 сможет проехать до 1730 км.

