Багате оснащення і витрата 3,3 л/100 км: Geely показала доступний сімейний кросовер (фото)

Презентовано новий Geely Galaxy M7. Плагін-гібридний кросовер багато оснащений, а його запас ходу сягне 1730 км.

Новий Geely Galaxy M7 надійде у продаж в Китаї з квітня та має шанси вийти на інші ринки. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Кросовер витрачає 3,35 л на 100 км

Річ у тім, що це не повністю нова модель, а плагін-гібридний варіант кросовера Geely Atlas другого покоління, якого активно експортують в низку країн. 4,77-метрове авто зовні відрізняється від бензинового побратима передньою частиною без решітки радіатора, а також дизайном фар і ліхтарів.

На передній панелі встановлено два екрани

У салоні Geely Galaxy M7 замінили кермо та важіль КПП, а от вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін залишилися. В оздобленні використали шкіру, алькантару і дерево, а комплектація включає панорамний дах, електропривід сидінь, акустику з 23 динаміками, паркувальний автопілот та систему напівавтономного руху.

Відео дня

Важливо

Кросовер Geely Galaxy M7 оснащений плагін-гібридною установкою з 1,5-літровим 110-сильним турбодвигуном та електромотором, потужність якого поки не розкривають. Зате відомо, що максимальна швидкість становить 180 км/год, а витрата пального складає 3,35 л/100 км.

Модель доволі багато оснащена

На вибір будуть доступні батареї на 18,4 та 29,8 кВт∙год, а запас ходу в електричному режимі сягне 225 км. Загалом, на бензині та електротязі новий Geely Galaxy M7 зможе проїхати до 1730 км.

