Американская легенда возвращается: первые подробности и изображения нового Chevrolet Camaro

General Motors все же возродит культовый спорткар Chevrolet Camaro. Новое поколение модели может кардинально измениться, однако сохранит V8 под капотом.

Новый Chevrolet Camaro начнут производить в США с осени 2027 года на предприятии в городе Лэнсинг (штат Мичиган) вместе со следующим поколением Cadillac CT5 и таинственным седаном Buick. Об этом сообщает издание Automotive News, ссылаясь на источники в концерне General Motors.

Информации о Chevrolet Camaro седьмого поколения пока немного, однако известно, что он сохранит заднеприводную платформу GM Alpha 2, на которой построены и предыдущий Camaro, и нынешний Cadillac CT5.

Фото: General Motors

Дизайн может претерпеть существенные изменения. В прошлом году General Motors показали скетч спортивного авто в агрессивном рубленном стиле и не исключено, что это прототип именно Chevrolet Camaro 2027. Кроме того, есть информация, что по аналогии с конкурентом Dodge Charger модель может получить версию в кузове седан.

А вот электрической версии, как у того же Charger, точно не будет. Спрос на электрокары в США резко снижается после отмены администрацией Дональда Трампа льгот. Скорее всего, под капот установят новый 6,7-литровый V8 мощностью 535 сил, который дебютировал на Chevrolet Corvette Gran Sport.

Chevrolet Camaro — одна из самых знаменитых спортивных моделей из США. Ее презентовали осенью 1966 года в качестве конкурента Ford Mustang. Традиционно недорогой спорткар комплектовали большими V8.

Всего увидели свет шесть поколений Chevrolet Camaro. Производство модели прекратили в декабре 2023 года, однако уже тогда в General Motors заявили, что она может вернуться. Стоит отметить, что в истории Chevrolet Camaro уже был перерыв — с 2002 по 2009 год.

