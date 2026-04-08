Американська легенда повертається: перші подробиці та зображення нового Chevrolet Camaro

General Motors все ж відродить культовий спорткар Chevrolet Camaro. Нове покоління моделі може кардинально змінитися, проте збереже V8 під капотом.

Новий Chevrolet Camaro почнуть виробляти в США з осені 2027 року на підприємстві в місті Ленсінг (штат Мічиган) разом із наступним поколінням Cadillac CT5 та таємничим седаном Buick. Про це повідомляє видання Automotive News, посилаючись на джерела в концерні General Motors.

Інформації про Chevrolet Camaro сьомого покоління поки небагато, проте відомо, що він збереже задньопривідну платформу GM Alpha 2, на якій збудовані і попередній Camaro, і нинішній Cadillac CT5.

Торік оприлюднили скетч авто, яке може бути новим Chevrolet Camaro Фото: General Motors

Дизайн може зазнати суттєвих змін. Торік General Motors показали скетч спортивного авто в агресивному рубаному стилі й не виключено, що це прототип саме Chevrolet Camaro 2027. Крім того, є інформація, що за аналогією з конкурентом Dodge Charger модель може отримати версію в кузові седан.

А от електричної версії, як у того ж Charger, точно не буде. Попит на електрокари в США різко знижується після скасування адміністрацією Дональда Трампа пільг. Скоріше за все, під капот встановлять новий 6,7-літровий V8 потужністю 535 сил, який дебютував на Chevrolet Corvette Gran Sport.

525 сил і багате оснащення: дебютував недорогий кросовер від General Motors і Huawei (фото)

Chevrolet Camaro — одна із найзнаменитіших спортивних моделей зі США. Її презентували восени 1966 року як конкурента Ford Mustang. Традиційно недорогий спорткар комплектували великими V8.

Усього побачили світ шість поколінь Chevrolet Camaro. Виробництво моделі припинили в грудні 2023 року, проте вже тоді у General Motors заявили, що вона може повернутися. Варто відзначити, що в історії Chevrolet Camaro вже була перерва — з 2002 по 2009 рік.

До речі, нещодавно на продаж виставили унікальний Chevrolet Camaro із дверима як у Lamborghini та турбогвинтовим двигуном від вертольота.

Також Фокус розповідав про відродження уславленого британського спорткара, який виграв сотні перегонів.