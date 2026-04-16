Изменится до неузнаваемости: новый Mercedes C-Class рассекретили до презентации (фото)

Опубликованы официальные фото Mercedes C-Class нового поколения. Седан станет электрокаром, а также претерпит кардинальные изменения снаружи и внутри.

Электромобиль Mercedes C-Class EQ презентуют 20 апреля, а продажи стартуют во второй половине нынешнего года. Подробности новинки раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Панорамная крыша имеет подсветку в виде логотипов Mercedes Фото: Mercedes-Benz

На фото показали салон Mercedes C-Class 2026. На всю ширину передней панели растянут большой дисплей. В отделке использована экокожа, а панорамная крыша подсвечивается логотипами Mercedes-Benz.

Mercedes C-Class получит широкую радиаторную решетку Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes C-Class рассекретили лишь частично, но на тизерах видно, что седан получит широкую радиаторную решетку с подсветкой и фары с трехлучевыми звездами в духе нового Mercedes GLC EQ. Кроме того, ранее авто сфотографировали в камуфляже во время тестов и можно разглядеть его стремительный силуэт с аркообразной крышей.

Именно у Mercedes GLC EQ позаимствуют платформу для C-Class и полноприводную силовую установку на 490 л.с. с батареей емкостью 94 кВт∙ч. Запас хода составит примерно 800 км.

Электрокар ранее видели во время тестов Фото: carscoops.com

Современная 800-вольтная архитектура будет поддерживать быструю зарядку мощностью 330 кВт: добавить 300 км можно будет за 10 минут. Также авто получит пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

