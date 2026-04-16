Зміниться до невпізнання: новий Mercedes C-Class розсекретили до презентації (фото)
Опубліковано офіційні фото Mercedes C-Class нового покоління. Седан стане електрокаром, а також зазнає кардинальних змін зовні та всередині.
Електромобіль Mercedes C-Class EQ презентують 20 квітня, а продажі стартують у другій половині нинішнього року. Подробиці новинки розкрили на сайті німецького автовиробника.
На фото показали салон Mercedes C-Class 2026. На всю ширину передньої панелі розтягнуто великий дисплей. В оздобленні використана екошкіра, а панорамний дах підсвічується логотипами Mercedes-Benz.
Дизайн Mercedes C-Class розсекретили лише частково, але на тизерах видно, що седан отримає широку радіаторну решітку з підсвічуванням та фари з трипроменевими зірками в дусі нового Mercedes GLC EQ. Крім того, раніше авто сфотографували в камуфляжі під час тестів і можна розгледіти його стрімкий силует із аркоподібним дахом.
Саме в Mercedes GLC EQ запозичать платформу для C-Class і повнопривідну силову установку на 490 к. с. із батареєю ємністю 94 кВт∙год. Запас ходу складе приблизно 800 км.
Сучасна 800-вольтна архітектура підтримуватиме швидку зарядку потужністю 330 кВт: додати 300 км можна буде за 10 хвилин. Також авто отримає пневмопідвіску і керовані задні колеса.
Між іншим, на ринок виходить наступник Mercedes V-Class та Vito, причому він є електрокаром.
