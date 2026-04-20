Необычный 60-летний "убийца Ferrari" из США ушел с молотка по цене более $500000 (фото)

В США на аукционе продали экстремальный спорткар Bill Thomas Cheetah 1966 года. Необычное авто оснащено 460-сильным инжекторным V8.

За Bill Thomas Cheetah заплатили 520 000 долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона Bring a Trailer.

Изготовлено всего два десятка Bill Thomas Cheetah Фото: Bring a Trailer

Спортивное купе Cheetah — творение американского конструктора Билла Томаса, который занимался созданием гоночных Chevrolet. В начале 60-х он решил разработать модель, которая станет "убийцей Ferrari" и бросит вызов Shelby Cobra.

Cheetah создавали для гонок, однако изменение правил сделало карьеру авто в соревнованиях очень короткой. Параллельно выпускались и дорожные авто, а всего выпустили от 19 до 23 купе.

Авто отличается нетипичным дизайном Фото: Bring a Trailer

Компактный 3,6-метровый спорткар Cheetah весит всего 750 кг, поскольку его кузов изготовлен из стеклопластика.

Купе отличается нетипичным дизайном с длиннющим капотом и салоном фактически на задней оси — таким образом пытались лучше распределить вес. Двери Cheetah поднимаются вверх, а салон довольно простой.

Спорткар прошел полную реставрацию Фото: Bring a Trailer

Cheetah комплектовали доработанными двигателями V8 от различных версий Chevrolet Corvette. Конкретно это авто имеет 6,2-литровую инжекторную восьмерку на 485 сил от гоночного Corvette Gran Sport. У него независимая подвеска всех колес, однако барабанные тормоза.

Под капотом установлен 6,2-литровый инжекторный V8 от Chevrolet Corvette Фото: Bring a Trailer

Этот Bill Thomas Cheetah 40 лет находился в одних руках. В 2007 году его выкупили и отреставрировали до оригинального состояния, после чего спорткар неоднократно демонстрировали на шоу ретроавто.

