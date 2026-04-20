Незвичний 60-річний "убивця Ferrari" зі США пішов із молотка за ціною понад $500000 (фото)

У США на аукціоні продали екстремальний спорткар Bill Thomas Cheetah 1966 року. Незвичне авто оснащене 460-сильним інжекторним V8.

За Bill Thomas Cheetah заплатили 520 000 доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону Bring a Trailer.

Виготовлено лише два десятки Bill Thomas Cheetah Фото: Bring a Trailer

Спортивне купе Cheetah – творіння американського конструктора Білла Томаса, який займався створенням гоночних Chevrolet. На початку 60-х він вирішив розробити модель, яка стане "убивцею Ferrari" та кине виклик Shelby Cobra.

Cheetah створювали для перегонів, проте зміна правил зробила кар’єру авто в змаганнях дуже короткою. Паралельно випускалися і дорожні авто, а всього випустили від 19 до 23 купе.

Авто вирізняється нетиповим дизайном Фото: Bring a Trailer

Компактний 3,6-метровий спорткар Cheetah важить лише 750 кг, оскільки його кузов виготовлений зі склопластику.

Відео дня

Важливо

Купе вирізняється нетиповим дизайном із довжелезним капотом та салоном фактично на задній вісі – таким чином намагалися краще розподілити вагу. Двері Cheetah підіймаються догори, а салон доволі простий.

Спорткар пройшов повну реставрацію Фото: Bring a Trailer

Cheetah комплектували доопрацьованими двигунами V8 від різних версій Chevrolet Corvette. Конкретно це авто має 6,2-літрову інжекторну вісімку на 485 сил від гоночного Corvette Gran Sport. У нього незалежна підвіска усіх коліс, проте барабанні гальма.

Під капотом встановлений 6,2-літровий інжекторний V8 від Chevrolet Corvette Фото: Bring a Trailer

Цей Bill Thomas Cheetah 40 років перебував у одних руках. У 2007 році його викупили та відреставрували до оригінального стану, після чого спорткар неодноразово демонстрували на шоу ретроавто.

