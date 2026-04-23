Ожидается в Украине: дебютировал 970-сильный семейный электрокар от Huawei (фото)

Новый Avatr 06 получил семейную версию в кузове универсал. Стильное авто доступно в электрифицированных версиях мощностью до 970 сил и с запасом хода до 1250 км.

Универсал Avatr 06T от Changan и Huawei выходит на китайский рынок и будет стоить от 219 900 до 279 900 юаней ($32 200 — 41 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Avatr 06T позиционируют как спортивный универсал, поэтому он отличается стремительным силуэтом с изогнутой крышей и высокой оконной линией. Как и у седана, у него тонкие диодные фары и камеры вместо зеркал. Впрочем, в отличие от собрата, авто все же имеет заднее стекло.

Универсал доступен в вариантах мощностью до 970 сил Фото: CarNewsChina

Размеры Avatr 06T 2026:

длина — 4940 мм;

ширина — 1960 мм;

высота — 1455 мм;

колесная база — 2940 мм.

Компоновка салона не изменилась по сравнению с седаном. Универсал Avatr 06T получил приплюснутый руль, тонкий экран на всю ширину передней панели и 15,6-дюймовый центральный тачскрин. Есть и проекция на лобовое стекло. В отделке использовали кожу Nappa и алькантару.

На всю ширину передней панели растянут экран Фото: CarNewsChina

Базовая комплектация Avatr 06T включает панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, акустику с 16 динамиками, камеры кругового обзора, набор систем безопасности, подогрев и вентиляцию кресел, электроприводы дверей багажника, передних сидений и рулевой колонки.

Электромобиль Avatr 06T мощнее седана — доступен в заднеприводных версиях на 603 и 673 л. с. и в полноприводном 970-сильном варианте. Самый мощный универсал разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с. На выбор предлагают батареи на 72,9 и 87,3 кВтч: запас хода составляет от 652 до 741 км.

Универсал богато оснащен Фото: CarNewsChina

Кроме того, выпустили 313-сильный плагин-гибрид Avatr 06T с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. Батарея на 45 кВтч позволяет проехать 330 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1250 км.

Между прочим, новый Avatr 06T имеет все шансы появиться в Украине, ведь бренд официально представлен на нашем рынке и родственный седан уже продается у нас.

