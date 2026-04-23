Очікується в Україні: дебютував 970-сильний сімейний електрокар від Huawei (фото)

Новий Avatr 06 отримав сімейну версію в кузові універсал. Стильне авто доступне в електрифікованих версіях потужністю до 970 сил та із запасом ходу до 1250 км.

Універсал Avatr 06T від Changan та Huawei виходить на китайський ринок і коштуватиме від 219 900 до 279 900 юанів ($32 200 — 41 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Avatr 06T позиціонують як спортивний універсал, тому він вирізняється стрімким силуетом із вигнутим дахом та високою віконною лінією. Як і в седана, у нього тонкі діодні фари та камери замість дзеркал. Утім, на відміну від побратима, авто все ж має заднє скло.

Універсал доступний у варіантах потужністю до 970 сил Фото: CarNewsChina

Розміри Avatr 06T 2026:

довжина — 4940 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1455 мм;

колісна база — 2940 мм.

Компонування салону не змінилося порівняно з седаном. Універсал Avatr 06T отримав приплюснуте кермо, тонкий екран на всю ширину передньої панелі та 15,6-дюймовий центральний тачскрін. Є і проєкція на лобове скло. В оздобленні використали шкіру Nappa та алькантару.

На всю ширину передньої панелі розтягнуто екран Фото: CarNewsChina

Базова комплектація Avatr 06T включає панорамний дах, двозонний клімат-контроль, акустику з 16 динаміками, камери кругового огляду, набір систем безпеки, підігрів і вентиляцію крісел, електроприводи дверей багажника, передніх сидінь та кермової колонки.

Їздить боком і коштує $140 000: в Україну привезли китайський Rolls-Royce (відео)

Електромобіль Avatr 06T потужніший за седан — доступний у задньопривідних версіях на 603 та 673 к. с. і в повнопривідному 970-сильному варіанті. Найпотужніший універсал розганяється до 100 км/год за 2,8 с. На вибір пропонують батареї на 72,9 та 87,3 кВтгод: запас ходу складає від 652 до 741 км.

Універсал багато оснащений Фото: CarNewsChina

Крім того, випустили 313-сильний плагін-гібрид Avatr 06T з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромотором. Батарея на 45 кВтгод дозволяє проїхати 330 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1250 км.

Між іншим, новий Avatr 06T має усі шанси з'явитися в Україні, адже бренд офіційно представлений на нашому ринку і споріднений седан уже продається в нас.

Також Фокус розповідав про дорожчий електромобіль Avatr 12 у Харкові.