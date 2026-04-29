Показывают кино: автомобили Huawei получат инновационные фары (видео)

Электрокроссовер Aito M9 от Huawei вскоре оснастят фарами нового поколения. Они способны проецировать картинки и даже показывать видео.

Инновационную технологию Huawei XPixel продемонстрировали на конференции, которая прошла в рамках автошоу в Пекине. Об этом сообщает сайт Inside EVs.

"Умные" фары Huawei XPixel способны выполнять функции проектора и могут не только выводить монохромные изображения, но и демонстрировать цветное видео. Таким образом, можно устроить персональный автокинотеатр — достаточно взять с собой раскладной экран или же найти стену, на которую будет проецироваться видео.

Первым новую технологию получит в качестве опции флагманский электрокроссовер Huawei Aito M9, а позже ею оснастят минивэн Luxeed V9, совместно разработанный Chery и Huawei.

Стоит отметить, что Huawei развивает технологию XPixel уже несколько лет. Предыдущая их версия была представлена три года назад — тогда "умную" оптику научили проецировать на асфальт указатели движения от навигационной системы и предупреждения для пешеходов. Такую опцию первым получил электромобиль Huawei Stelato S9.

