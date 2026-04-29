Показують кіно: автомобілі Huawei отримають інноваційні фари (відео)
Електрокросовер Aito M9 від Huawei невдовзі оснастять фарами нового покоління. Вони здатні проєктувати картинки і навіть показувати відео.
Інноваційну технологію Huawei XPixel продемонстрували на конференції, яка пройшла в рамках автошоу в Пекіні. Про це повідомляє сайт Inside EVs.
"Розумні" фари Huawei XPixel здатні виконувати функції проєктора і можуть не лише виводити монохромні зображення, а й демонструвати кольорове відео. Таким чином, можна влаштувати персональний автокінотеатр — достатньо взяти із собою розкладний екран або ж знайти стіну, на яку проєктуватиметься відео.Важливо
Першим нову технологію отримає в якості опції флагманський електрокросовер Huawei Aito M9, а пізніше нею оснастять мінівен Luxeed V9, спільно розроблений Chery та Huawei.
Варто відзначити, що Huawei розвиває технологію XPixel уже кілька років. Попередня їх версія була представлена три роки тому — тоді "розумну" оптику навчили проєктувати на асфальт вказівники руху від навігаційної системи та попередження для пішоходів. Таку опцію першим отримав електромобіль Huawei Stelato S9.
