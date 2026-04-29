Показують кіно: автомобілі Huawei отримають інноваційні фари (відео)

Електрокросовер Aito M9 від Huawei невдовзі оснастять фарами нового покоління. Вони здатні проєктувати картинки і навіть показувати відео.

Інноваційну технологію Huawei XPixel продемонстрували на конференції, яка пройшла в рамках автошоу в Пекіні. Про це повідомляє сайт Inside EVs.

"Розумні" фари Huawei XPixel здатні виконувати функції проєктора і можуть не лише виводити монохромні зображення, а й демонструвати кольорове відео. Таким чином, можна влаштувати персональний автокінотеатр — достатньо взяти із собою розкладний екран або ж знайти стіну, на яку проєктуватиметься відео.

Важливо

Першим нову технологію отримає в якості опції флагманський електрокросовер Huawei Aito M9, а пізніше нею оснастять мінівен Luxeed V9, спільно розроблений Chery та Huawei.

Відео дня

Варто відзначити, що Huawei розвиває технологію XPixel уже кілька років. Попередня їх версія була представлена три роки тому — тоді "розумну" оптику навчили проєктувати на асфальт вказівники руху від навігаційної системи та попередження для пішоходів. Таку опцію першим отримав електромобіль Huawei Stelato S9.

До речі, нещодавно у Харкові сфотографували футуристичний електромобіль від Huawei без заднього скла.

