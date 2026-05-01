Самый большой электромобиль Lexus показали до презентации (фото)

Линейку Lexus пополнит флагманский семейный электрокроссовер. Большая премиальная модель будет просторной и богато оснащенной, а ее запас хода превысит 500 км.

Самый большой электромобиль Lexus официально презентуют 7 мая, а с лета он поступит в производство. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электрокар будет иметь запас хода более 500 км

Скорее всего, новый кроссовер Lexus назовут TZ. На тизерах можно разглядеть его силуэт и тоненькие диодные фары. Кроме того, ранее электрокар видели в камуфляже во время тестов.

Важно

Уже известно, что новый Lexus TZ — премиальный вариант электрического Toyota Highlander и собрат Subaru Getaway. Его основными конкурентами будут Hyundai Ioniq 9 и Volvo EX90.

Электрокроссовер видели во время тестов Фото: carscoops.com

Кроссовер длиной более 5 м при колесной базе 3 м будет отличаться граненым дизайном. Электромобиль Lexus TZ предложат в шестиместном исполнении с двумя экранам на передней панели. Он будет иметь лучшую отделку и будет богаче оснащен, чем Toyota Hihghlander.

Відео дня

Концерн Toyota Motor зарегистрировал торговые марки TZ450e и TZ550e, то есть электрокроссоверу предложат две силовые установки, которые позаимствуют у собратьев. Для справки: новый Toyota Hihghlander доступен в вариантах мощностью 221 и 338 л. с., а Subaru Getaway — 420-сильный. Батарея емкостью 95,8 кВт∙ч обеспечит запас хода более 500 км.

