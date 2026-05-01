Найбільший електромобіль Lexus показали до презентації (фото)

Лінійку Lexus поповнить флагманський сімейний електрокросовер. Велика преміальна модель буде просторою і багато оснащеною, а її запас ходу перевищить 500 км.

Найбільший електромобіль Lexus офіційно презентують 7 травня, а з літа він надійде у виробництво. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Електрокар матиме запас ходу понад 500 км Фото: Lexus

Скоріше всього, новий кросовер Lexus назвуть TZ. На тизерах можна розгледіти його силует та тоненькі діодні фари. Крім того, раніше електрокар бачили в камуфляжі під час тестів.

Уже відомо, що новий Lexus TZ — преміальний варіант електричного Toyota Highlander та побратим Subaru Getaway. Його основними конкурентами будуть Hyundai Ioniq 9 і Volvo EX90.

Електрокросовер бачили під час тестів Фото: carscoops.com

Кросовер завдовжки понад 5 м при колісній базі 3 м вирізнятиметься гранчастим дизайном. Електромобіль Lexus TZ запропонують у шестимісному виконанні з двома екранам на передній панелі. Він матиме краще оздоблення та буде багатше оснащений, аніж Toyota Hihghlander.

Концерн Toyota Motor зареєстрував торгові марки TZ450e і TZ550e, тобто електрокросоверу запропонують дві силові установки, які запозичать у побратимів. Для довідки: новий Toyota Hihghlander доступний у варіантах потужністю 221 та 338 к. с., а Subaru Getaway — 420-сильний. Батарея ємністю 95,8 кВт∙год забезпечить запас ходу понад 500 км.

