Оригинальный дизайн и электрическая версия: раскрыты подробности новой Toyota Yaris (фото)
Toyota Yaris нового поколения уже в разработке. Компактный хэтчбек изменится внешне и впервые получит электрическую версию.
Новая Toyota Yaris пятого поколения дебютирует в конце 2027 или в 2028 году. Первые ее подробности раскрыл вице-президент европейского подразделения Toyota Андреа Карлуччи британскому изданию Auto Express.
По его словам, для Toyota Yaris 2028 готовят новую универсальную платформу, которая позволит создать не только бензиновые и гибридные версии, но и первый в истории модели электрический вариант с запасом хода примерно 400 км.
Таким образом новая Toyota Yaris будет конкурировать как с бензиновыми моделями В-класса вроде Skoda Fabia, так и с электрическими Renault 5 и Volkswagen ID.Polo.
Ожидается, что Toyota Yaris получит двигатели нового поколения с улучшенной термоэффективностью и более высоким КПД. Речь идет о 1,5-литровом 128-сильном моторе и 2,0-литровой турбочетверке мощностью более 300 сил для экстремальной Toyota GR Yaris.
Кроме того, ожидается "промежуточная" заряженная версия с новым 1,3-литровым турбомотором. Гибрид Toyota Yaris станет еще более экономным.
Дизайн хэтчбека также претерпит существенные изменения. Судя по рендерам, он станет более рубленым — в духе новой Toyota Corolla.
Кстати, недавно дебютировала новая экономичная Mazda на базе Toyota Yaris с расходом 3,7 л на 100 км.
