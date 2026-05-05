Оригинальный дизайн и электрическая версия: раскрыты подробности новой Toyota Yaris (фото)

Toyota Yaris нового поколения уже в разработке. Компактный хэтчбек изменится внешне и впервые получит электрическую версию.

Новая Toyota Yaris пятого поколения дебютирует в конце 2027 или в 2028 году. Первые ее подробности раскрыл вице-президент европейского подразделения Toyota Андреа Карлуччи британскому изданию Auto Express.

По его словам, для Toyota Yaris 2028 готовят новую универсальную платформу, которая позволит создать не только бензиновые и гибридные версии, но и первый в истории модели электрический вариант с запасом хода примерно 400 км.

Toyota Yaris получит электрическую версию

Таким образом новая Toyota Yaris будет конкурировать как с бензиновыми моделями В-класса вроде Skoda Fabia, так и с электрическими Renault 5 и Volkswagen ID.Polo.

Ожидается, что Toyota Yaris получит двигатели нового поколения с улучшенной термоэффективностью и более высоким КПД. Речь идет о 1,5-литровом 128-сильном моторе и 2,0-литровой турбочетверке мощностью более 300 сил для экстремальной Toyota GR Yaris.

Кроме того, ожидается "промежуточная" заряженная версия с новым 1,3-литровым турбомотором. Гибрид Toyota Yaris станет еще более экономным.

Дизайн хэтчбека также претерпит существенные изменения. Судя по рендерам, он станет более рубленым — в духе новой Toyota Corolla.

Кстати, недавно дебютировала новая экономичная Mazda на базе Toyota Yaris с расходом 3,7 л на 100 км.

