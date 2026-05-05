Оригінальний дизайн і електрична версія: розкрито подробиці нової Toyota Yaris (фото)

Toyota Yaris нового покоління вже у розробці. Компактний хетчбек зміниться зовні та вперше отримає електричну версію.

Нова Toyota Yaris п’ятого покоління дебютує в кінці 2027 або у 2028 році. Перші її подробиці розкрив віцепрезидент європейського підрозділу Toyota Андреа Карлуччі британському виданню Auto Express.

За його словами, для Toyota Yaris 2028 готують нову універсальну платформу, яка дозволить створити не лише бензинові та гібридні версії, а й перший в історії моделі електричний варіант із запасом ходу приблизно 400 км.

Toyota Yaris отримає електричну версію Фото: Auto Express

Таким чином нова Toyota Yaris конкуруватиме як із бензиновими моделями В-класу на кшталт Skoda Fabia, так і з електричними Renault 5 та Volkswagen ID.Polo.

Очікується, що Toyota Yaris отримає двигуни нового покоління з покращеною термоефективністю та вищим ККД. Мова йде про 1,5-літровий 128-сильний мотор та 2,0-літрову турбочетвірку потужністю понад 300 сил для екстремальної Toyota GR Yaris.

Крім того, очікується "проміжна" заряджена версія з новим 1,3-літровим турбомотором. Гібрид Toyota Yaris стане ще економнішим.

Дизайн хетчбека також зазнає суттєвих змін. Судячи з рендерів, він стане більш рубаним – у дусі нової Toyota Corolla.

