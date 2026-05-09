Новый флагман: недорогой аналог Porsche Taycan от MG рассекретили на официальных фото

Опубликованы официальные фото MG 07 2026. Флагманский электромобиль отличается стильным дизайном и получит инновационную систему полуавтономного движения.

Новый MG 07 презентуют в ближайшие месяцы, а его продажи в Китае стартуют до конца нынешнего года. Электрокар планируют экспортировать. Первые его подробности раскрыли на сайте CarNewsChina.

Электрокар станет преемником MG 7 Фото: MG

Новинку позиционируют как преемника бензинового фастбэка MG 7, однако, скорее всего, первое время две модели будут продаваться параллельно. Это будет первый MG, построенный на новой платформе SAIC NEV. Цена MG 07 составит примерно 200-300 тыс. юаней ($29 500 — 44 000).

Электромобиль MG 07 — дешевая альтернатива Porsche Taycan, ведь он схож по размерам (примерно 4,9-5 м в длину) и имеет похожий обтекаемый дизайн с плавными обводами кузова, выраженным "носом", аркообразной крышей и короткой заостренной задней частью.

Салон MG 07 не показали, но на шпионских фото прототипов модели можно увидеть большой тачскрин. Кроме того, отмечается, что новый MG 07 станет первой моделью марки с системой полуавтономного движения Momenta R7.

Авто получит инновационную систему полуавтономного движения Фото: MG

Характеристики MG 07 также держатся в секрете. Не исключено, что электрокар получит силовые установки от родственного SAIC Z7 мощностью 354 и 582 л. с. с батареями емкостью 81 и 100 кВт∙ч. К тому же, авто может получить плагин-гибридные модификации.

Между прочим, вскоре презентуют недорогой электрокроссовер MG за $15 000 с инновационной твердотельной батареей.

