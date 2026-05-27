Не мыли более 30 лет: с молотка уйдет 750-сильный Ford Mustang легенды Голливуда (видео)

В США на аукцион выставили уникальный гоночный Ford Mustang 1995 года. На этом авто соревновался знаменитый голливудский актер Пол Ньюман.

За Ford Mustang могут получить несколько сотен тысяч долларов, ведь это еще и редкая версия модели. Об авто рассказали на сайте Mecum.

Звезда фильмов "Афера", "Цвет Денег" и "Буч Кэсседи и Санденс Кид" Пол Ньюман не просто увлекался автомобилями, но и с 70-х годов участвовал в профессиональных гонках. И делал это довольно успешно: например, в 1979 году на Porsche 935 стал вторым в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана".

Ford Mustang не мыли с 1995 года

В 1995 году уже 70-летний Пол Ньюман согласился принять участие в 24-часовой гонке в Дайтоне на подготовленном Ford Mustang Cobra. Автомобилю специально назначили номер 70.

На этом авто Пол Ньюман победил в своем классе в гонке "24 часа Дайтоны"

Купе Ford Mustang существенно облегчили, улучшили его аэродинамику и установили мощный 6,0-литровый V8 на 750 сил от Roush. На кузов авто нанесли рекламу нового фильма Ньюмана "Без дураков" (Nobody's Fool).

Авто оснащено 750-сильным V8

Экипаж Ньюмана сенсационно победил в своем классе. После этого из Ford Mustang стал музейным экспонатом. Ему заменили кузовные панели, причем старые детали отправили на хранение, даже не помыв – они сохранили грязь из гонки. Недавно их вернули на место.

