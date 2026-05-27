Не мили понад 30 років: із молотка піде 750-сильний Ford Mustang легенди Голлівуду (відео)

У США на аукціон виставили унікальний гоночний Ford Mustang 1995 року. На цьому авто змагався знаменитий голлівудський актор Пол Ньюман.

За Ford Mustang можуть отримати кількасот тисяч доларів, адже це ще й рідкісна версія моделі. Про авто розповіли на сайті Mecum.

Зірка фільмів "Афера", "Колір Грошей" та "Буч Кесседі і Санденс Кід" Пол Ньюман не просто захоплювався автомобілями, а й із 70-х років брав участь у професійних перегонах. І робив це доволі успішно: приміром, в 1979 році на Porsche 935 став другим у знаменитій гонці "24 години Ле-Мана".

Ford Mustang не мили з 1995 року Фото: Mecum

У 1995 році вже 70-річний Пол Ньюман згодився взяти участь у 24-годинних перегонах у Дайтоні на підготовленому Ford Mustang Cobra. Автомобілю спеціально призначили номер 70.

На цьому авто Пол Ньюман переміг у своєму класі у перегонах "24 години Дайтони"

Купе Ford Mustang суттєво полегшили, покращили його аеродинаміку та встановили потужний 6,0-літровий V8 на 750 сил від Roush. На кузов авто нанесли рекламу нового фільму Ньюмана "Без дурнів" (Nobody’s Fool).

Авто оснащене 750-сильним V8 Фото: Mecum

Екіпаж Ньюмана сенсаційно переміг у своєму класі. Після цього з Ford Mustang став музейним експонатом. Йому замінили кузовні панелі, причому старі деталі відправили на зберігання, навіть не помивши — вони зберегли бруд із перегонів. Нещодавно їх повернули на місце.

