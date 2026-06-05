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400-сильный спортивный универсал от Geely и Volvo за $20 000 показали до премьеры (фото)

Lynk & Co 07
Lynk & Co 07 GT — недорогой плагин-гибридный универсал | Фото: Lynk & Co

Линейку Lynk & Co 07 расширят — к седану вскоре присоединится универсал GT. Недорогое авто получит мощную плагин-гибридную установку.

Универсал Lynk & Co 07 GT выйдет на рынок в третьем квартале нынешнего года и будет стоить на уровне седана — примерно от $20 000. Об этом сообщает сайт Autohome.

Lynk & Co 07
Lynk & Co 07 GT отличается динамичным силуэтом
Фото: Lynk & Co

Новый Lynk & Co 07 — совместная разработка Geely и Volvo. Вариант GT позиционируют как спортивный универсал, поэтому он отличается стремительным силуэтом с аркообразной крышей, а также получил обвес и спойлер. В анфас новая модель идентична седану Lynk & Co 07 и сохраняет фирменную переднюю оптику.

Салон Lynk & Co 07 GT
В салоне установили огромный тачскрин
Фото: autohome.com.cn

Размеры Lynk & Co 07 GT:

  • длина — 4866 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • высота — 1485 мм;
  • колесная база — 2843 мм.
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В салоне Lynk & Co 07 GT установлен небольшой цифровой щиток приборов и крупный 15,4-дюймовый тачскрин. Объем багажника универсала пока держится в секрете.

Відео дня
Lynk & Co 07 GT
Универсал получил обвес и спойлер
Фото: Lynk & Co

Новый Lynk & Co 07 GT будет мощным плагин-гибридом, как и седан. 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и электромотор суммарно развивают 408 л. с., а максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. На выбор предложат батареи емкостью 18,4 и 28,3 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит, соответственно, 126 и 200 км.

Между прочим, недавно на рынок вышел мощный электромобиль Lynk & Co 10 за $25 000 с запасом хода более 800 км.

Также Фокус рассказывал о гибридном универсале на базе Subaru Impreza с расходом 5,3 л на 100 км.