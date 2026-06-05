400-сильний спортивний універсал від Geely і Volvo за $20 000 показали до прем'єри (фото)

Лінійку Lynk & Co 07 розширять — до седана невдовзі долучиться універсал GT. Недороге авто отримає потужну плагін-гібридну установку.

Універсал Lynk & Co 07 GT вийде на ринок у третьому кварталі нинішнього року і коштуватиме на рівні седана — приблизно від $20 000. Про це повідомляє сайт Autohome.

Lynk & Co 07 GT вирізняється динамічним силуетом Фото: Lynk & Co

Новий Lynk & Co 07 — спільна розробка Geely та Volvo. Варіант GT позиціонують як спортивний універсал, тому він вирізняється стрімким силуетом із аркоподібним дахом, а також отримав обвіс і спойлер. В анфас нова модель ідентична седану Lynk & Co 07 та зберігає фірмову передню оптику.

У салоні встановили величезний тачскрін Фото: autohome.com.cn

Розміри Lynk & Co 07 GT:

довжина — 4866 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1485 мм;

колісна база — 2843 мм.

Важливо

Шик по-скандинавськи: тест-драйв нового електромобіля Volvo ES90

У салоні Lynk & Co 07 GT встановлено невеликий цифровий щиток приладів та крупний 15,4-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника універсала наразі тримають у секреті.

Відео дня

Універсал отримав обвіс і спойлер Фото: Lynk & Co

Новий Lynk & Co 07 GT буде потужним плагін-гібридом, як і седан. 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та електромотор сумарно розвивають 408 к. с., а максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 18,4 та 28,3 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе, відповідно, 126 і 200 км.

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов потужний електромобіль Lynk & Co 10 за $25 000 із запасом ходу понад 800 км.

Також Фокус розповідав про гібридний універсал на базі Subaru Impreza з витратою 5,3 л на 100 км.