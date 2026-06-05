Самые большие фуры: в Украине появятся длинномерные автопоезда с несколькими прицепами

Вскоре в Украине можно будет увидеть автопоезда нового типа — трехзвенные. Они могут перевозить больше груза и меньше портят дорожное покрытие.

Длинномерные трехзвенные автопоезда начнут эксплуатировать в рамках экспериментального проекта. Их легализовало правительство по просьбе Министерства развития общин и территорий. Об этом сообщается на странице министерства в Telegram.

В пилотном режиме трехзвенные автопоезда по специальным разрешениям будут курсировать по трассе Киев-Одесса. Это грузовики с несколькими прицепами или полуприцепами, соединенными последовательно.

Длинномерные автопоезда уже давно очень распространены в Австралии, однако и в ряде европейских стран их можно встретить. Они эксплуатируются в Дании, Нидерландах, Финляндии и Швеции.

Відео дня

Важно

Toyota создала пикап с большой грузоподъемностью для сложных условий эксплуатации (фото)

Трехзвенные фуры позволяют сделать логистику более эффективной и снизить расходы на перевозку, топливо и техническое обслуживание транспорта. Они способны перевезти больше грузов за раз, поэтому можно сократить количество рейсов.

К тому же, конструкция многоосных трехзвенных автопоездов позволяет эффективнее распределить нагрузку на дорогу, что позволяет беречь асфальтовое покрытие. А еще благодаря меньшему количеству рейсов сокращаются вредные выбросы в атмосферу.

Ранее Фокус сообщал, что правительство планирует изменить категории водительских прав.

Также мы рассказывали о лучших подержанных авто возрастом 10 лет.