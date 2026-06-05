Самые большие фуры: в Украине появятся длинномерные автопоезда с несколькими прицепами
Вскоре в Украине можно будет увидеть автопоезда нового типа — трехзвенные. Они могут перевозить больше груза и меньше портят дорожное покрытие.
Длинномерные трехзвенные автопоезда начнут эксплуатировать в рамках экспериментального проекта. Их легализовало правительство по просьбе Министерства развития общин и территорий. Об этом сообщается на странице министерства в Telegram.
В пилотном режиме трехзвенные автопоезда по специальным разрешениям будут курсировать по трассе Киев-Одесса. Это грузовики с несколькими прицепами или полуприцепами, соединенными последовательно.
Длинномерные автопоезда уже давно очень распространены в Австралии, однако и в ряде европейских стран их можно встретить. Они эксплуатируются в Дании, Нидерландах, Финляндии и Швеции.
Трехзвенные фуры позволяют сделать логистику более эффективной и снизить расходы на перевозку, топливо и техническое обслуживание транспорта. Они способны перевезти больше грузов за раз, поэтому можно сократить количество рейсов.
К тому же, конструкция многоосных трехзвенных автопоездов позволяет эффективнее распределить нагрузку на дорогу, что позволяет беречь асфальтовое покрытие. А еще благодаря меньшему количеству рейсов сокращаются вредные выбросы в атмосферу.
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