Найбільші фури: в Україні з'являться довгомірні автопоїзди з кількома причепами

Невдовзі в Україні можна буде побачити автопоїзди нового типу — триланкові. Вони можуть перевозити більше вантажу та менше псують дорожнє покриття.

Довгомірні триланкові автопоїзди почнуть експлуатувати в рамках експериментального проєкту. Їх легалізував уряд на прохання Міністерства розвитку громад та територій. Про це повідомляється на сторінці міністерства у Telegram.

У пілотному режимі триланкові автопоїзди за спеціальними дозволами курсуватимуть трасою Київ-Одеса. Це вантажівки з кількома причепами чи напівпричепами, з'єднаними послідовно.

Довгомірні автопоїзди вже давно дуже поширені в Австралії, проте і в низці європейських країн їх можна зустріти. Вони експлуатуються у Данії, Нідерландах, Фінляндії та Швеції.

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Триланкові фури дозволяють зробити логістику ефективнішою та знизити витрати на перевезення, пальне та технічне обслуговування транспорту. Вони здатні перевезти більше вантажів за раз, тому можна скоротити кількість рейсів.

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До того ж, конструкція багатовісних триланкових автопоїздів дозволяє ефективніше розподілити навантаження на дорогу, що дає змогу берегти асфальтове покриття. А ще завдяки меншій кількості рейсів скорочуються шкідливі викиди в атмосферу.

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