Люксовый немецкий лимузин и уникальный ЛуАЗ: в Украине продали раритетные ретро-авто (фото)

Сразу несколько редких ретро-авто сменили владельцев в Украине в последнее время. Среди них — представительный Horch и мелкосерийный ЛуАЗ.

За май в Украине продали три раритетных коллекционных автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал AC Garage News.

Horch 830 в отличном состоянии Фото: AC Garage News

В частности, в Одессе сменил владельца роскошный Horch 830 BL 1939 года. 5,5-метровый лимузин с 6,0-литровым 120-сильным находится в отличном состоянии. Всего с 1935 по 1940 год в Германии выпустили только 6123 этих авто.

DeSoto S6 Фото: AC Garage News

В Киеве появился еще один седан DeSoto S6 1940 года. Эта марка принадлежала концерну Chrysler и в свое время именно такое авто было у Уолта Диснея. В столице уже хранится один DeSoto S6, который является частым гостем ретрошоу и фестивалей.

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Кроме того, продали чрезвычайно редкий внедорожник ЛуАЗ-1301 2004 года — одно из семи авто последней партии. Эту модель разработали на замену знаменитой "Волыни", однако из-за экономических трудностей она так и не стала серийной.

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ЛуАЗ-1301 нуждается в реставрации Фото: AC Garage News

3,6-метровый ЛуАЗ-1301 имеет пластиковый кузов и использует немало компонентов от "Таврии". Конкретно этот автомобиль комплектный и сейчас идет его реставрация.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружили заброшенный Ford 60-х, который служил детской площадкой.

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