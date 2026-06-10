Люксовий німецький лімузин і унікальний ЛуАЗ: в Україні продали раритетні ретроавто (фото)

Одразу кілька рідкісних ретроавто змінили власників в Україні останнім часом. Серед них – представницький Horch та дрібносерійний ЛуАЗ.

За травень в Україні продали три раритетні колекційні автомобілі. Про це повідомляє Telegram-канал AC Garage News.

Horch 830 у чудовому стані Фото: AC Garage News

Зокрема, в Одесі змінив власника розкішний Horch 830 BL 1939 року. 5,5-метровий лімузин із 6,0-літровим 120-сильним перебуває в чудовому стані. Усього з 1935 по 1940 рік у Німеччині випустили тільки 6123 цих авто.

DeSoto S6 Фото: AC Garage News

У Києві з’явився ще один седан DeSoto S6 1940 року. Ця марка належала концерну Chrysler і свого часу саме таке авто було у Волта Діснея. У столиці вже зберігається один DeSoto S6, який є частим гостем ретрошоу та фестивалів.

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Крім того, продали надзвичайно рідкісний позашляховик ЛуАЗ-1301 2004 року – одне з семи авто останньої партії. Цю модель розробили на заміну знаменитій "Волині", проте через економічну скруту воно так і не стало серійним.

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ЛуАЗ-1301 потребує реставрації Фото: AC Garage News

3,6-метровий ЛуАЗ-1301 має пластиковий кузов та використовує чимало компонентів від "Таврії". Конкретно цей автомобіль комплектний і зараз триває його реставрація.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні виявили занедбаний Ford 60-х, який слугував дитячим майданчиком.

Також ми писали, що в США продається унікальний шестиколісний "Гелендваген", створений у Житомирі.