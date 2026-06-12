Больше гибридов, меньше дизеля: как изменились вкусы украинских автомобилистов в 2026 году
В Украине растет спрос на гибриды и снижаются продажи дизельных моделей. Наибольшей популярностью пользуются гибридные Toyota и дизельные Renault.
Структура украинского авторынка в 2026 году существенно меняется. Резко снизились продажи электромобилей, теряют популярность дизельные автомобили, а взамен растет спрос на гибриды. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В мае в Украине было продано 3,3 тыс. новых и подержанных гибридов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их доля в сегменте новых автомобилей составляет 51%.
Самые популярные гибриды в Украине — Toyota. Среди новых автомобилей лидируют Toyota RAV4 (166 проданных автомобилей), Toyota Yaris (123 шт.) и Nissan X-Trail (121). В сегменте подержанных автомобилей наибольшим спросом пользуются Ford Escape (102 автомобиля), Toyota Prius (97 шт.) и BMW X5 (75).
В мае было продано 4,5 тыс. дизельных автомобилей, что на 25% меньше, чем в прошлом году. Из них 1,1 тыс. (-8%) — новые. Лидером является Renault Duster.
Топ-5 самых популярных новых дизельных автомобилей в Украине в мае 2026 года:
- Renault Duster — 263 проданных автомобиля.
- Volkswagen Touareg — 135 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 95 шт.
- Skoda Kodiaq — 94 шт.
- Toyota Hilux — 73 шт.
На учет было поставлено 3,4 тыс. подержанных дизельных автомобилей, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Первое место среди моделей также занимает Renault.
Самые популярные подержанные автомобили с дизельным двигателем в Украине в 2026 году:
- Renault Megane — 284 зарегистрированных автомобиля.
- Nissan Qashqai — 235 шт.
- Skoda Octavia — 219 шт.
- Kia Sorento — 150 шт.
- Hyundai Santa Fe — 149 шт.
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