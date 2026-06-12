Больше гибридов, меньше дизеля: как изменились вкусы украинских автомобилистов в 2026 году

В Украине растет спрос на гибриды и снижаются продажи дизельных моделей. Наибольшей популярностью пользуются гибридные Toyota и дизельные Renault.

Структура украинского авторынка в 2026 году существенно меняется. Резко снизились продажи электромобилей, теряют популярность дизельные автомобили, а взамен растет спрос на гибриды. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В мае в Украине было продано 3,3 тыс. новых и подержанных гибридов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их доля в сегменте новых автомобилей составляет 51%.

Ford Escape — самый популярный подержанный автомобиль с дизельным двигателем Фото: Ford

Самые популярные гибриды в Украине — Toyota. Среди новых автомобилей лидируют Toyota RAV4 (166 проданных автомобилей), Toyota Yaris (123 шт.) и Nissan X-Trail (121). В сегменте подержанных автомобилей наибольшим спросом пользуются Ford Escape (102 автомобиля), Toyota Prius (97 шт.) и BMW X5 (75).

Відео дня

В мае было продано 4,5 тыс. дизельных автомобилей, что на 25% меньше, чем в прошлом году. Из них 1,1 тыс. (-8%) — новые. Лидером является Renault Duster.

Renault Duster лидирует в сегменте новых дизельных автомобилей Фото: Renault

Топ-5 самых популярных новых дизельных автомобилей в Украине в мае 2026 года:

Renault Duster — 263 проданных автомобиля. Volkswagen Touareg — 135 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 95 шт. Skoda Kodiaq — 94 шт. Toyota Hilux — 73 шт.

Важно

В Украине резко снизился спрос на подержанные авто: какие модели продолжают покупать (фото)

На учет было поставлено 3,4 тыс. подержанных дизельных автомобилей, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Первое место среди моделей также занимает Renault.

Renault Megane — самый популярный подержанный автомобиль с дизельным двигателем Фото: Renault

Самые популярные подержанные автомобили с дизельным двигателем в Украине в 2026 году:

Renault Megane — 284 зарегистрированных автомобиля. Nissan Qashqai — 235 шт. Skoda Octavia — 219 шт. Kia Sorento — 150 шт. Hyundai Santa Fe — 149 шт.

Ранее "Фокус" рассказывал о самых популярных подержанных кроссоверах в Украине.

Также мы писали об уникальном дизельном мотоцикле, который выпускался серийно.