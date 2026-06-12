Більше гібридів, менше дизелю: як змінилися смаки українських автомобілістів у 2026 році

В Україні зростає попит на гібриди і знижуються продажі дизельних моделей. Найпопулярнішими є гібридні Toyota та дизельні Renault.

Структура українського авторинку в 206 році суттєво змінюється. Різко знизилися продажі електромобілів, втрачають популярність дизельні авто, а натомість зростає попит на гібриди. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

За травень в Україні придбали 3,3 тис. нових і вживаних гібридів, що на 9% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Їх частка у сегменті нових авто складає 51%.

Ford Escape — найпопулярніше дизельне авто з пробігом Фото: Ford

Найпопулярніші гібриди в Україні — Toyota. Серед нових авто лідирують Toyota RAV4 (166 проданих авто), Toyota Yaris (123 од.) і Nissan X-Trail (121). У вживаному сегменті найбільший попит мають Ford Escape (102 авто) Toyota Prius (97 од.) і BMW X5 (75).

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Дизельних авто у травні придбали 4,5 тис., що одразу на 25% менше, аніж торік. Із них 1,1 тис. (-8%) — нових. Лідером є Renault Duster.

Renault Duster лідирує в сегменті нових дизельних авто Фото: Renault

Топ 5 найпопулярніших нових дизельних авто в Україні за травень 2026 року:

Renault Duster — 263 проданих авто. Volkswagen Touareg — 135 од. Toyota Land Cruiser Prado — 95 од. Skoda Kodiaq — 94 од. Toyota Hilux — 73 од.

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Вживаних дизельних авто поставили на облік 3,4 тис., що на 29% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Перше місце серед моделей також посідає Renault.

Renault Megane — найпопулярніше вживане авто з дизелем Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто з дизелем в Україні у 2026 році:

Renault Megane — 284 зареєстрованих авто. Nissan Qashqai — 235 од. Skoda Octavia — 219 од. Kia Sorento — 150 од. Hyundai Santa Fe — 149 од.

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