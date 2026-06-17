Полный провал игрушки Путина: российский лимузин Aurus готовятся снять с производства

Производство автомобилей Aurus может быть прекращено из-за нерентабельности. Российский клон Rolls-Royce, созданный для Владимира Путина, так и остался мелкосерийным продуктом.

Производство Aurus на заводе в Елабуге планируется вскоре возобновить. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на информацию от автоэксперта Сергея Цыганова.

По его словам, линейка Aurus оказалась провальной, поэтому проект решили свернуть. Цена Aurus Senat начинается с 50 миллионов рублей ($700 000), а обновленный удлинённый лимузин (как у Путина) стоит от 117 млн рублей ($1,64 миллиона). За такие деньги желающих купить российский клон Rolls-Royce немного.

Aurus Senat провалился на рынке — выпустили несколько сотен авто Фото: Aurus

К тому же себестоимость Aurus слишком высока, поэтому о какой-либо рентабельности при таких объемах производства речи не идет. За прошлый год в Елабуге собрали всего 150 автомобилей. Всего же с 2019 года выпущено лишь несколько сотен седанов Aurus Senat и внедорожников Komendant, хотя изначально планировалось производить по 5000 машин в год. Для сравнения: Rolls-Royce в 2025 году продал 5664 автомобиля.

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"Ну, не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку, не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования — ноль", — отметил Сергей Цыганов.

Его источники указывают, что предприятие в Елабуге, скорее всего, проработает до конца 2026 года, а в сентябре начнётся ликвидация офиса Aurus в подмосковных Химках. После этого в институте НАМИ будут собирать только единичные экземпляры Aurus по заказу российских властей.

Внедорожник Aurus Komendant Фото: Aurus

Сотрудникам Aurus предлагают перейти на завод в Санкт-Петербурге, где будет собираться новая модель Senat 900. Это точная копия китайского Hongqi H9, которая в 4 раза дороже оригинала — стоит от $170 000.

Кстати, китайским оказался и новый кроссовер "Волга", который стоит столько же, сколько Toyota Prado.

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