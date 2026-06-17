Повний провал іграшки Путіна: російський лімузин Aurus готуються зняти з виробництва

Автомобілі Aurus можуть припинити виробляти через нерентабельність. Російський клон Rolls-Royce, створений для Володимира Путіна, так і залишився дрібносерійним продуктом.

Випуск Aurus на підприємстві в Єлабузі планують невдовзі звернути. Про це повідомляє видання The Moscow Times, посилаючись на інформацію від автоексперта Сергія Циганова.

За його словами, сімейство Aurus виявилося провальним, тому проєкт вирішили згорнути. Ціна Aurus Senat стартує з 50 мільйонів рублів ($700 000), а оновлений подовжений лімузин (як у Путіна) коштує від 117 млн рублів ($1,64 мільйона). За такі гроші охочих купити російський клон Rolls-Royce небагато.

Aurus Senat провалився на ринку — випустили Фото: Aurus

До того ж, собівартість Aurus надто висока, тому ні про яку рентабельність при таких об'ємах виробництва мова не йде. За минулий рік у Єлабузі зібрали всього 150 авто. Усього ж із 2019 року випущено лише кілька сотень седанів Aurus Senat та позашляховиків Komendant, хоча спочатку планувалося виготовляти по 5000 машин на рік. Для порівняння: Rolls-Royce в 2025 році продав 5664 авто.

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"Ну не змогли перетворити президентську іграшку на по-справжньому серійну марку, не змогли. Амбіцій було багато, а економічного обґрунтування – нуль", — зазначив Сергій Циганов.

Його джерела вказують, що підприємство в Єлабузі, скоріше за все, пропрацює до кінця 2026 року, а у вересні почнеться ліквідація офісу Aurus у підмосковних Хімках. Після цього в інституті НАМІ збиратимуть лише штучні Aurus на замовлення російських органів влади.

Позашляховик Aurus Komendant Фото: Aurus

Працівникам Aurus пропонують переводитися на завод у Санкт-Петербурзі, де збиратимуть нову модель Senat 900. Це точна копія китайського Hongqi H9, яка в 4 рази дорожча за оригінал — коштує від $170 000.

До речі, китайцем виявився і новий кросовер Volga, який коштує на рівні Toyota Prado.

Також Фокус розповідав, що у виробництво повертають Ford Escort.