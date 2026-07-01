Их выпустили всего 273: обнаружен заброшенный коллекционный спорткар BMW 50-х (фото)
В США обнаружили заброшенный купе BMW 503 1959 года выпуска. Автомобиль выпущен ограниченной серией и является коллекционным раритетом.
Спортивный автомобиль BMW 503 обнаружили несколько месяцев назад в гараже в Нью-Йорке, где он простоял 35 лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Установлено, что этот купе BMW 503 1959 года поступил в США из Европы в начале 70-х годов. Его эксплуатировали до 1991 года, а затем поместили на хранение, поскольку автомобиль нуждался в реставрации.
Состояние BMW 503 оставляет желать лучшего. На алюминиевом кузове видны повреждения, а краска облупилась. В салоне оборвана отделка, а двигатель V8 не заводится.
Впрочем, реставрация BMW 503 имеет смысл, ведь это очень редкая коллекционная модель. Всего с 1956 по 1959 год было выпущено лишь 273 таких купе и 139 кабриолетов.
Четырёхместная 4,75-метровая модель оснащена 3,2-литровым 160-сильным восьмицилиндровым двигателем от знаменитого BMW 507. С 4-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 11 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.
Сейчас для купе BMW 503 ищут нового владельца. Автомобиль оценили в $117 500, хотя экземпляры в хорошем состоянии могут стоить 150–200 тыс. долларов.
Ранее "Фокус" рассказывал о новом спортивном универсале BMW за 500 000 евро.
Кроме того, мы писали, что в Украине обнаружили "Запорожец" 70-х годов с пробегом 300 км.