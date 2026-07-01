Їх випустили лише 273: виявлено занедбаний колекційний спорткар BMW 50-х (фото)

У США знайшли покинуте купе BMW 503 1959 року. Автомобіль випущений лімітованою серією та є колекційним раритетом.

Спорткар BMW 503 виявили кілька місяців тому в гаражі у Нью-Йорку, де він стояв 35 років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Встановлено, що це купе BMW 503 1959 року потрапило до США з Європи на початку 70-х. Його експлуатували до 1991 року, а потім поставили на зберігання, оскільки авто потребувало реставрації.

Усього випустили лише 273 купе BMW 503 Фото: autoevolution.com

Стан BMW 503 залишає бажати кращого. На алюмінієвому кузові видно ушкодження, а фарба облізла. У салоні розірване оздоблення, а двигун V8 не заводиться.

Утім, реставрація BMW 503 має сенс, адже це дуже рідкісна колекційна модель. Усього з 1956 по 1959 рік виготовили лише 273 таких купе та 139 кабріолетів.

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Чотиримісна 4,75-метрова модель оснащена 3,2-літровою 160-сильною вісімкою від знаменитого BMW 507. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 11 с, а максимальна швидкість становить 190 км/год.

Автомобіль потребує реставрації Фото: autoevolution.com

Зараз для купе BMW 503 шукають нового власника. Авто оцінили в $117 500, хоча екземпляри в гарному стані можуть коштувати 150-200 тис. доларів.

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