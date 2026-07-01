Запас хода — до 665 км: Tata выпустила мощный электрокроссовер за $20 000 (фото)

Модельный ряд Tata Sierra пополнился электрической версией. Этот недорогой кроссовер отличается высокой мощностью и богатым оснащением, а его запас хода достигает 665 км.

Новая Tata Sierra EV дебютировала в Индии и поступает на местный рынок по цене от 1 879 000 до 2 599 000 рупий ($19 750 — 27 300), а позже начнётся экспорт электромобиля. Подробности об этом были опубликованы на сайте автопроизводителя.

Запас хода Tata Sierra EV составляет 665 км Фото: Tata

Кроссовер Tata Sierra 2026 получил три электрические модификации:

EV 63 — один двигатель, задний привод, 238 к. с. и 315 Н∙м, аккумулятор емкостью 63 кВт∙ч, запас хода 535 км;

EV 75 — один двигатель, задний привод, 209 к. с. и 315 Н∙м, аккумулятор на 75 кВт∙ч, запас хода 665 км;

EV 75 QWD — два двигателя, полный привод, 349 к. с. и 504 Н∙м, аккумулятор на 75 кВт∙ч, запас хода 624 км.

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На передней панели установлены три экрана Фото: Tata

Самый мощный электромобиль Tata Sierra EV разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с. Быстрая (мощностью 120 кВт) зарядка до 80 % занимает 26 минут.

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Кроме того, автомобиль получил набор режимов для различных типов бездорожья и внедорожный круиз-контроль. Клиренс Tata Sierra EV составляет 205 мм.

Объем багажника Tata Sierra EV составляет 450–1257 л Фото: Tata

Отличить электромобиль Tata Sierra EV можно по измененному дизайну передней части. Кроме того, он имеет два багажника: основной объемом 450–1257 л и передний объемом 35–55 л.

В салоне на приборной панели установлены три экрана. Базовая комплектация Tata Sierra EV включает 18-дюймовые диски, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и камеру заднего вида.

У кроссовера есть передний багажник Фото: Tata

В топовой версии предусмотрены панорамная крыша, проекция на лобовое стекло, вентиляция сидений, электроприводы сидений и дверей багажника, камеры кругового обзора, акустику JBL с 12 динамиками, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.

Кстати, недавно Tata представила недорогой городской автомобиль стоимостью от 4900 долларов. У него есть и электрическая версия.

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