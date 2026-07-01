Запас ходу — до 665 км: Tata випустила потужний електрокросовер за $20 000 (фото)

Лінійку Tata Sierra поповнила електрична модифікація. Недорогий кросовер потужний і багато оснащений, а його запас ходу сягає 665 км.

Нова Tata Sierra EV дебютувала в Індії та виходить на місцевий ринок за ціною від 1 879 000 до 2 599 000 рупій ($19 750 — 27 300), а пізніше почнеться експорт електрокара. Його подробиці розкрили на сайті автовиробника.

Запас ходу Tata Sierra EV сягає 665 км Фото: Tata

Кросовер Tata Sierra 2026 отримав три електричні модифікації:

EV 63 — один мотор, задній привід, 238 к. с. і 315 Н∙м, батарея на 63 кВт∙год, запас ходу 535 км;

EV 75 — один мотор, задній привід, 209 к. с. і 315 Н∙м, батарея на 75 кВт∙год, запас ходу 665 км;

EV 75 QWD — два мотори, повний привід, 349 к. с. і 504 Н∙м, батарея на 75 кВт∙год, запас ходу 624 км.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Tata

Найпотужніший електромобіль Tata Sierra EV стартує до 100 км/год за 5,8 с. Швидка (потужністю 120 кВт) зарядка на 80% займає 26 хвилин.

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Крім того, авто отримало набір режимів для різних типів бездоріжжя та позашляховий круїз-контроль. Кліренс Tata Sierra EV становить 205 мм.

Об'єм багажника Tata Sierra EV становить 450-1257 л Фото: Tata

Відрізнити електромобіль Tata Sierra EV можна за зміненим дизайном передньої частини. До того ж, він має два багажники: основний об'ємом 450-1257 л та передній на 35-55 л.

У салоні на передній панелі встановлено три екрани. Базова комплектація Tata Sierra EV включає 18-дюймові диски, діодну оптику, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль і камеру заднього виду.

Кросовер має передній багажник Фото: Tata

Топова версія додає панорамний дах, проєкцію на лобове скло, вентиляцію сидінь, електроприводи крісел і дверей багажника, камери кругового огляду, акустику JBL із 12 динаміками, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.

Між іншим, нещодавно Tata презентувала дешеве міське авто вартістю від $4900. Воно має й електричну версію.

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