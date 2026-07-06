Работает на дровах: уникальный пикап Chevrolet установил рекорд скорости (видео)

Пикап Chevrolet 1983 года перевели на дрова. Он не только активно эксплуатируется, но и побил рекорд скорости.

Необычный тюнинг Chevrolet провели в США. Об оригинальном автомобиле рассказали в видео на YouTube-канале Jp Prat Projects.

Пикап Chevrolet оснастили 5,7-литровым двигателем V8 от более ранней модели 1972 года. Вместо бензобака появилась газогенераторная установка. В ней дрова при сгорании образуют газ, который подается в цилиндры. Получается своеобразный аналог ГБО.

Подобные установки в свое время даже выпускались серийно в ряде стран. Есть аналогичные автомобили, работающие на дровах, и в Украине.

Важно

Самый быстрый в мире: уникальный паровой мотоцикл разгоняется до сотни за 0,4 с (видео)

Пикап решили испытать на закрытой взлетно-посадочной полосе, и он развил скорость 125 км/ч на дистанции в одну милю (1,6 км). Это рекорд скорости среди автомобилей, работающих на дровах.

Відео дня

Автомобиль с газогенератором обходится дешевле в эксплуатации, чем бензиновый. На 100 км пробега он расходует 36,5 кг дров. Впрочем, есть и недостатки: приходится возить с собой мешки с топливом, газогенераторную установку нужно постоянно чистить, а перед поездкой её необходимо "разогревать" в течение 10 минут.

Ранее Фокус сообщал, что суперкар из Lego развил скорость свыше 100 км/ч.

Кроме того, мы писали о недорогом электрическом пикапе Ford.