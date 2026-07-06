Їздить на дровах: унікальний пікап Chevrolet встановив рекорд швидкості (відео)

Пікап Chevrolet 1983 року перевели на дрова. Він не лише активно експлуатується, а й побив рекорд швидкості.

Незвичний тюнінг Chevrolet виконали в США. Про оригінальний автомобіль розповіли у відео на Youtube Jp Prat Projects.

Пікап Chevrolet оснастили 5,7-літровим V8 від більш ранньої моделі 1972 року. Замість бензобаку з'явилася газогенераторна установка. У ній дрова при згорянні утворюють газ, який подається в циліндри. Виходить своєрідний аналог ГБО.

Подібні установки свого часу навіть випускали серійно у низці країн. Є аналогічні авто на дровах і в Україні.

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Пікап вирішили випробувати на закритій злітно-посадковій смузі і він розвинув 125 км/год на дистанції в одну милю (1,6 км). Це рекорд швидкості серед авто на дровах.

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Авто з газогенератором дешевше в експлуатації, ніж бензинове. На 100 км пробігу воно витрачає 36,5 кг дров. Утім, є й недоліки: треба возити із собою мішки з пальним, газогенераторну установку потрібно постійно чистити, а перед поїздкою її потрібно "розкочегарювати" упродовж 10 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що суперкар із Lego розвинув понад 100 км/год.

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