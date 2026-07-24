Необычный пикап Honda показали за два года до презентации (фото)

Пикап Honda Ridgeline сменит поколение. Новая модель будет отличаться дизайном и получит электрифицированную силовую установку.

Новая Honda Ridgeline выйдет на рынок в 2028 году, при этом японский автопроизводитель сделает небольшую паузу и вскоре прекратит выпуск нынешнего поколения модели. Первое изображение пикапа появилось на официальном сайте японского автопроизводителя.

На изображении можно разглядеть силуэт Honda Ridgeline 2028 года. Дизайн пикапа станет более сдержанным и классическим — с рубленными линиями кузова. Можно разглядеть высокий капот и массивный бампер, а решетка радиатора станет уже.

Производство нынешней модели Honda Ridgeline вскоре будет прекращено Фото: Honda

На рендере Honda Ridgeline прослеживается сходство пикапа с кроссоверами Honda Pilot и Passport. В этом нет ничего удивительного, ведь все три модели традиционно создаются на одной платформе. Ridgeline сохранит нетипичную для пикапов конструкцию без рамы и с несущим кузовом.

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Пикап Honda Ridgeline, скорее всего, сохранит 3,5-литровый бензиновый двигатель V6, однако его дополнят гибридной установкой. Модель станет более мощной и экономичной. Ее производство продолжится на заводе в американском штате Алабама.

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