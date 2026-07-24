Незвичний пікап Honda показали за два роки до презентації (фото)
Пікап Honda Ridgeline змінить покоління. Нова модель матиме інакший дизайн та отримає електрифіковану установку.
Нова Honda Ridgeline вийде на ринок у 2028 році, причому японський автовиробник візьме невелику паузу і невдовзі припинить випускати нинішнє покоління моделі. Перше зображення пікапа з'явилося на офіційному сайті японського автовиробника.
На зображенні можна розгледіти силует Honda Ridgeline 2028. Дизайн пікапа стане стриманішим та більш класичним — із рубаними лініями кузова. Можна розгледіти високий капот і масивний бампер, а решітка радіатора стане вужчою.
На рендері Honda Ridgeline проглядається схожість пікапа із кросоверами Honda Pilot та Passport. У цьому немає нічого дивного, адже три моделі традиційно будують на одній платформі. Ridgeline збереже нетипову для пікапів конструкцію без рами і з несучим кузовом.
Пікап Honda Ridgeline, скоріше за все, збереже 3,5-літровий бензиновий V6, проте його доповнять гібридною установкою. Модель стане потужнішою та економнішою. Виробляти її продовжать на підприємстві в американському штаті Алабама.
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