Незвичний пікап Honda показали за два роки до презентації (фото)

Пікап Honda Ridgeline змінить покоління. Нова модель матиме інакший дизайн та отримає електрифіковану установку.

Нова Honda Ridgeline вийде на ринок у 2028 році, причому японський автовиробник візьме невелику паузу і невдовзі припинить випускати нинішнє покоління моделі. Перше зображення пікапа з'явилося на офіційному сайті японського автовиробника.

На зображенні можна розгледіти силует Honda Ridgeline 2028. Дизайн пікапа стане стриманішим та більш класичним — із рубаними лініями кузова. Можна розгледіти високий капот і масивний бампер, а решітка радіатора стане вужчою.

Нинішню Honda Ridgeline невдовзі припинять виробляти Фото: Honda

На рендері Honda Ridgeline проглядається схожість пікапа із кросоверами Honda Pilot та Passport. У цьому немає нічого дивного, адже три моделі традиційно будують на одній платформі. Ridgeline збереже нетипову для пікапів конструкцію без рами і з несучим кузовом.

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Пікап Honda Ridgeline, скоріше за все, збереже 3,5-літровий бензиновий V6, проте його доповнять гібридною установкою. Модель стане потужнішою та економнішою. Виробляти її продовжать на підприємстві в американському штаті Алабама.

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