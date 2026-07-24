Полный привод и гибридные установки: Toyota обновила оригинальный седан-кроссовер (фото)

В США состоялась премьера новой Toyota Crown 2027. Нестандартный кросс-седан претерпел изменения в экстерьере и получил новую гибридную силовую установку.

Седан с повышенной проходимостью уже поступает на североамериканский рынок. Цена на Toyota Crown в США начинается с 41 640 долларов. Подробности о модели были опубликованы на официальном сайте японского автопроизводителя.

Toyota Crown 2027 получила новый задний бампер Фото: Toyota

Внедорожный седан Toyota Crown сохраняет необычный дизайн, в котором выраженная "немецкая" линия и изогнутая крыша сочетаются с повышенным клиренсом и пластиковым защитным обвесом. Обновленную модель можно узнать по измененному заднему бамперу. Кроме того, расширена палитра цветов кузова (доступна и двухцветная окраска), предложены новые литые диски диаметром 19–21 дюйм, а также черный глянцевый декор.

Відео дня

Важно

Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)

Салон Toyota Crown 2027 не претерпел изменений, и на приборной панели, как и раньше, установлены два 12,3-дюймовых дисплея. В топовой версии Platinum расширили комплектацию: она включает проекцию на лобовое стекло, электроприводы сидений, рулевой колонки и крышки багажника.

На передней панели установлены два 12,3-дюймовых экрана Фото: Toyota

Все седаны Toyota Crown — гибридные и полноприводные. Базовая модель получила 2,5-литровую силовую установку следующего поколения: её характеристики пока не раскрыты, но на новой Toyota RAV4 она развивает 239 сил. Топовая версия сохраняет 340-сильную гибридную установку с 2,4-литровым турбомотором.

Кстати, недавно в Украине обнаружили заброшенный седан Toyota Crown 60-х годов.

Также Фокус сообщал, что обновление прошел и внедорожник Toyota Sequoia.