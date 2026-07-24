Повний привід і гібридні установки: Toyota оновила оригінальний седан-кросовер (фото)

У США дебютувала нова Toyota Crown 2027. Нестандартний крос-седан змінився зовні та отримав нову гібридну установку.

Седан підвищеної прохідності вже виходить на північноамериканський ринок. Ціна Toyota Crown у США стартує з 41 640 доларів. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Toyota Crown 2027 отримала новий задній бампер Фото: Toyota

Позашляховий седан Toyota Crown зберігає незвичний дизайн, у якому виражений "нім" і вигнутий дах поєднується з підвищеним кліренсом і пластиковим захисним обвісом. Оновлена модель пізнається за зміненим заднім бампером. Крім того, розширена палітра кольорів кузова (доступне й двоколірне забарвлення), запропоновані нові литі диски діаметром 19-21 дюйм, а також чорний глянцевий декор.

Важливо

Покращений бестселер: огляд нового кросовера Toyota RAV4 (фото)

Салон Toyota Crown 2027 не зазнав змін і на передній панелі, як і раніше, встановлені два 12,3-дюймові дисплеї. Топовій версії Platinum розширили комплектацію: вона включає проєкцію на лобове скло, електроприводи сидінь, кермової колонки та кришки багажники.

Відео дня

На передній панелі встановлено два 12,3-дюймові екрани Фото: Toyota

Усі седани Toyota Crown — гібридні та повнопривідні. Базова модель отримала 2,5-літрову установку наступного покоління: її характеристики поки не розкрили, але на новій Toyota RAV4 вона розвиває 239 сил. Топовий варіант зберігає 340-сильну гібридну установку з 2,4-літровим турбомотором.

До речі, нещодавно в Україні виявили занедбаний седан Toyota Crown 60-х років.

Також Фокус писав, що оновлення пройшов і позашляховик Toyota Sequoia.