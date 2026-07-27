Land Rover прекратит производство самой доступной модели: что предложат взамен (фото)

Land Rover планирует снять с производства Discovery Sport. Новое поколение кроссовера не планируется, а его место займет совершенно новая модель.

Последние экземпляры Discovery Sport планируется выпустить в декабре этого года. Кроссовер уже невозможно заказать в ряде стран ЕС, в том числе в Испании, Германии и Франции. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Основная причина отказа от этой модели — её возраст. Кроссовер Land Rover Discovery Sport был представлен еще в 2015 году, то есть он является одним из самых старых в своем классе. К тому же автомобиль уже не соответствует новым европейским стандартам безопасности GSR2, вступившим в силу 7 июля.

В 2028 году состоится премьера нового кроссовера Defender Sport Фото: Auto Express

Конечно, модель неоднократно обновлялась, однако спрос на неё снижается. Если в 2015–2016 годах продавалось по 120–125 тысяч Land Rover Discovery Sport, то в 2025 году — в 10 раз меньше, даже несмотря на то, что это самая доступная модель Jaguar Land Rover. За первую половину 2026 года было продано 5316 автомобилей.

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Выпуск нового Discovery Sport не планируется, и пока самой доступной моделью концерна останется кроссовер Range Rover Evoque. Впрочем, в следующем году дебютирует новый кроссовер Land Rover этого класса — компактный Defender Sport, который получит электрическую версию.

Кстати, недавно представили самый спортивный и самый оригинальный Range Rover.

Также Фокус сообщал, что с производства снимают флагманскую модель Kia.