Новые электромобили Volvo будут выходить без иновационной опции: в чем причина

Компания Volvo Cars решила навсегда отказаться от технологии Luminar и от планов по разработке функций на основе LiDAR для EX90 и ES90.

Решение было принято после того, как Luminar подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США в последние недели 2025 года, сообщает ресурс Electric Vehicles.

Volvo впервые заключила соглашение о поставках в мае 2020 года, согласно которому базирующаяся во Флориде технологическая компания должна была поставлять технологии LiDAR и распознавания объектов для своих автомобилей.

В 2023 году это партнерство было расширено на дочерний бренд Polestar в 2023 году.

Теперь же, кроме отказа от расширения функций на основе LiDAR, Volvo постепенно прекратит сбор данных через систему LiDAR на автомобилях, уже поставляемых с этим оборудованием. Датчик, установленный на крыше, невозможно демонтировать, поэтому владельцам Volvo придется его оставить.

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Компания Volvo выпустила EX90 со стандартным лидаром Iris от Luminar, позиционируя установленный на крыше лазерный датчик как прорыв в предотвращении аварий и основу для будущих возможностей автономного вождения.

В сочетании с двумя процессорами NVIDIA Drive AGX Orin, камерами, радарами и ультразвуковыми датчиками лидар был представлен как центральный элемент того, что Volvo назвала своей "Технологией безопасного пространства".

Реализация не оправдала ожиданий. Датчик Luminar генерировал больше данных, чем мог обработать оригинальный центральный компьютер EX90, в результате чего функции, зависящие от лидара, оставались неактивными в течение нескольких месяцев после начала поставок.

Позже Volvo модернизировала вычислительное оборудование автомобиля, но так и не смогла реализовать весь обещанный набор функций.

Проблемы с поставками у Luminar, усугубленные ухудшением финансового положения компании, вынудили Volvo начать производство EX90 и ES90 без датчика в 2025 году. 11 ноября того же года Volvo опубликовала страницу поддержки, подтверждающую, что автомобили без LiDAR поступят в производство. Начиная с 2026 модельного года, LiDAR не будет предлагаться ни на одном EX90 или ES90 — даже в качестве опции.

Изменение также затронуло Polestar 3, который использует платформу SPA2. Возможность приобрести внедорожник с LiDAR также была удалена из конфигуратора.

Компания Luminar Technologies подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 15 декабря 2025 года после нескольких месяцев сокращений, увольнений руководителей и потери Volvo в качестве основного клиента. Основатель Остин Рассел ушел с поста генерального директора несколькими месяцами ранее после расследования по этическим вопросам.

В ходе разбирательства Luminar продала свой бизнес по производству LiDAR компании MicroVision, а свою полупроводниковую дочернюю компанию — Quantum Computing за $22 миллиона и $110 миллионов соответственно в феврале прошлого года.

3 апреля Окружной суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса утвердил план ликвидации Luminar, которая когда-то оценивалась в $3 миллиарда.

Компания Volvo не сообщила о планах закупать LiDAR у других поставщиков для этих моделей. Решение об интеграции LiDAR в будущие поколения автомобилей отложено как минимум до 2029 года.

Напомним, как работает инновационная система Cam-Lidar.

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