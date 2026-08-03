Нові електромобілі Volvo виходитимуть без інноваційної опції: в чому причина

Компанія Volvo Cars вирішила назавжди відмовитися від технології Luminar і від планів розробки функцій на основі LiDAR для EX90 і ES90.

Рішення було ухвалено після того, як Luminar подала заяву про банкрутство відповідно до глави 11 Кодексу про банкрутство США в останні тижні 2025 року, повідомляє ресурс Electric Vehicles.

Volvo вперше уклала угоду про постачання в травні 2020 року, згідно з якою технологічна компанія, що базується у Флориді, повинна була постачати технології LiDAR і розпізнавання об'єктів для своїх автомобілів. У 2023 році це партнерство було розширено на дочірній бренд Polestar у 2023 році.

Тепер, крім відмови від розширення функцій на основі LiDAR, Volvo поступово припинить збір даних через систему LiDAR на автомобілях, що вже поставляються з цим обладнанням.

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Датчик, встановлений на даху, неможливо демонтувати, тому власникам Volvo доведеться залишити його.

Компанія Volvo випустила EX90 зі стандартним лідером Iris від Luminar, позиціонуючи встановлений на даху лазерний датчик як прорив у запобіганні аваріям та основу для майбутніх можливостей автономного водіння.

У поєднанні з двома процесорами NVIDIA Drive AGX Orin, камерами, радарами та ультразвуковими датчиками лідер був представлений як центральний елемент того, що Volvo назвала своєю "Технологією безпечного простору".

Реалізація не виправдала очікувань. Датчик Luminar генерував більше даних, ніж міг обробити оригінальний центральний комп'ютер EX90, внаслідок чого функції, які залежать від лідара, залишалися неактивними протягом кількох місяців після початку постачання.

Пізніше Volvo модернізувала обчислювальне обладнання автомобіля, але не змогла реалізувати весь обіцяний набір функцій.

Проблеми з поставками у Luminar, посилені погіршенням фінансового стану компанії, змусили Volvo розпочати виробництво EX90 та ES90 без датчика у 2025 році. 11 листопада того ж року Volvo опублікувала сторінку підтримки, що підтверджує, що автомобілі без LiDAR надійдуть у виробництво. Починаючи з 2026 модельного року, LiDAR не пропонуватиметься на жодному EX90 або ES90 — навіть як опція.

Зміна також торкнулася Polestar 3, що використовує платформу SPA2. Можливість придбати позашляховик із LiDAR також була видалена з конфігуратора.

Компанія Luminar Technologies подала заяву про захист від банкрутства відповідно до глави 11 15 грудня 2025 року після кількох місяців скорочень, звільнень керівників та втрати Volvo як основного клієнта.

Засновник Остін Рассел пішов з посади генерального директора кількома місяцями раніше після розслідування з етичних питань.

У ході розгляду Luminar продала свій бізнес з виробництва LiDAR компанії MicroVision, а свою напівпровідникову дочірню компанію — Quantum Computing за $22 мільйони та $110 мільйонів відповідно у лютому минулого року.

3 квітня Окружний суд США у справах про банкрутство Південного округу Техасу затвердив план ліквідації Luminar, яка колись оцінювалась у $3 мільярди.

Компанія Volvo не повідомила про плани купувати LiDAR у інших постачальників для цих моделей. Рішення про інтеграцію LiDAR у майбутні покоління автомобілів відкладено щонайменше до 2029 року.

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