В Украине выставили на продажу редкий и необычный дом на колесах РАФ (фото)

В Украине продается необычный РАФ-2203 в 1993 году. Латвийский микроавтобус превратили в автодом.

Дом на колесах РАФ-2203 был выставлен на продажу в Сумах. Он создан на базе микроавтобуса одной из последних серий. Информация о необычном авто появилась на Auto.ria.

Автомобиль отличается измененной передней частью Фото: auto.ria.com

Этот микроавтобус доработан латвийской компанией Service-RAF – об этом свидетельствует необычная передняя часть с более длинным капотом, другими фарами, бампером и радиаторной решеткой. Кроме того, автомобилю увеличили высоту и установили другие фонари.

В салоне есть шкафы и стол Фото: auto.ria.com

Салон РАФ-2203 можно трансформировать: стол и скамейки разлагаются и образуют кровать. Нашлось даже место для небольшой кухни с раковиной и плитой.

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Внутри можно увидеть шкафы, полки и розетки. Сзади в микроавтобусе остался багажник, а также раскладной навес.

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Внутри оборудовали кухню и спальные места. Фото: auto.ria.com

Отмечается, что микроавтобус РАФ-2203 оснащен стандартным 2,4-литровым бензиновым двигателем, дополненным ГБО, а также механической КПП. Заявленный пробег автомобиля составляет 600 тыс. км. Цена РАФ-2203 составляет 2500 долларов.

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