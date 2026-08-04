В Україні виставили на продаж рідкісний і незвичний дім на колесах РАФ (фото)

В Україні продається незвичний РАФ-2203 1993 року. Латвійський мікроавтобус перетворили на автодім.

Дім на колесах РАФ-2203 виставили на продаж у Сумах. Він створений на базі мікроавтобуса однієї з останніх серій. Інформація про незвичне авто з’явилася на Auto.ria.

Авто вирізняється зміненою передньою частиною Фото: auto.ria.com

Цей мікроавтобус доопрацьований латвійською компанією Service-RAF – про це свідчить незвична передня частина з довшим капотом, інакшими фарами, бампером та решіткою радіатора. Крім того, автомобілю збільшили висоту та встановили інакші ліхтарі.

У салоні є шафи і стіл Фото: auto.ria.com

Салон РАФ-2203 можна трансформувати: стіл і лавки розкладаються і утворюють ліжко. Знайшлося навіть місце для невеликої кухні з раковиною та плитою.

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Усередині можна помітити шафи, полиці та розетки. Ззаду в мікроавтобусі залишився багажник, також є розкладний навіс.

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Усередині обладнали кухню і спальні місця Фото: auto.ria.com

Зазначається, що мікроавтобус РАФ-2203 оснащений стандартним 2,4-літровим бензиновим двигуном, який доповнили ГБО, а також механічною КПП. Заявлений пробіг автомобіля складає 600 тис. км. Ціна РАФ-2203 становить 2500 доларів.

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