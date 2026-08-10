20-летний Ford без пробега и в заводской упаковке продали за более чем $2 миллиона (фото)
В США на аукционе был продан Ford GT 2006 года выпуска. За суперкар заплатили 2 101 000 долларов.
Цена Ford GT является рекордной для этой модели. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.
Высокая стоимость Ford GT обусловлена двумя факторами. Во-первых, это "капсула времени" с пробегом всего 13 км.
За 20 лет у автомобиля был только один владелец, который хранил его в своей коллекции в штате Огайо. Кузов, салон и силовой агрегат Ford GT находятся в новом состоянии, а сиденья до сих пор упакованы в заводские полиэтиленовые чехлы.
Во-вторых, это лимитированная версия купе Ford GT Heritage Edition. Из 4038 выпущенных суперкаров первого поколения лишь 343 были выпущены в таком исполнении.
Ford GT Heritage Edition отличается особой расцветкой в цветах команды Gulf Racing. Именно в таких цветах Ford GT40 дважды (в 1968 и 1969 годах) побеждал в гонке "24 часа Ле-Мана".Важно
Кроме того, суперкар Ford GT Heritage Edition оснащен коваными дисками BBS (18-дюймовыми спереди и 19-дюймовыми сзади) и аудиосистемой McIntosh.
Все Ford GT первого поколения оснащены 5,4-литровым двигателем с наддувом мощностью 550 к. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.
Кстати, на аукцион выставили знаменитую Honda Айртона Сенны. Стоимость автомобиля оценивается в миллион долларов.
Также Фокус рассказывал о первом четырёхдверном Ford Mustang.