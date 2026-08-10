20-летний Ford без пробега и в заводской упаковке продали за более чем $2 миллиона (фото)

В США на аукционе был продан Ford GT 2006 года выпуска. За суперкар заплатили 2 101 000 долларов.

Цена Ford GT является рекордной для этой модели. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Высокая стоимость Ford GT обусловлена двумя факторами. Во-первых, это "капсула времени" с пробегом всего 13 км.

Суперкар отличается оригинальной раскраской в духе гоночного Ford GT40 Фото: Bring a Trailer

За 20 лет у автомобиля был только один владелец, который хранил его в своей коллекции в штате Огайо. Кузов, салон и силовой агрегат Ford GT находятся в новом состоянии, а сиденья до сих пор упакованы в заводские полиэтиленовые чехлы.

Во-вторых, это лимитированная версия купе Ford GT Heritage Edition. Из 4038 выпущенных суперкаров первого поколения лишь 343 были выпущены в таком исполнении.

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Сиденья в салоне до сих пор упакованы в полиэтиленовые чехлы Фото: Bring a Trailer

Ford GT Heritage Edition отличается особой расцветкой в цветах команды Gulf Racing. Именно в таких цветах Ford GT40 дважды (в 1968 и 1969 годах) побеждал в гонке "24 часа Ле-Мана".

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Кроме того, суперкар Ford GT Heritage Edition оснащен коваными дисками BBS (18-дюймовыми спереди и 19-дюймовыми сзади) и аудиосистемой McIntosh.

Ford GT оснащен 550-сильным V8 с наддувом Фото: Bring a Trailer

Все Ford GT первого поколения оснащены 5,4-литровым двигателем с наддувом мощностью 550 к. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Кстати, на аукцион выставили знаменитую Honda Айртона Сенны. Стоимость автомобиля оценивается в миллион долларов.

Также Фокус рассказывал о первом четырёхдверном Ford Mustang.