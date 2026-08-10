20-річний Ford без пробігу і в заводському пакуванні продали за понад $2 мільйони (фото)
У США на аукціоні продали Ford GT 2006 року. За суперкар заплатили 2 101 000 доларів.
Ціна Ford GT є рекордною для цієї моделі. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.
Висока вартість Ford GT обумовлена двома факторами. По-перше, це капсула часу із пробігом усього 13 км.
За 20 років в авто був лише один власник, який зберігав його у своїй колекції в штаті Огайо. Кузов, салон та силовий агрегат Ford GT у новому стані, а сидіння досі запаковані в заводські поліетиленові чохли.
По-друге, це лімітована версія купе Ford GT Heritage Edition. Із 4038 випущених суперкарів першого покоління лише 343 були випущені у такому виконанні.
Ford GT Heritage Edition вирізняється особливим забарвленням у кольорах команди Gulf Racing. Саме в таких кольорах Ford GT40 двічі (у 1968 і 1969 роках) вигравав перегони "24 години Ле-Мана".
Крім того, суперкар Ford GT Heritage Edition має ковані диски BBS (18-дюймові спереду та 19-дюймові ззаду) та акустичну систему McIntosh.
Усі Ford GT першого покоління оснащені 5,4-літровим компресорним тужністю 550 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.
До речі, на аукціон виставили знамениту Honda Айртона Сенни. Авто оцінюють у мільйон доларів.
Також Фокус розповідав про перший чотиридверний Ford Mustang.