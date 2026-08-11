Семейный кроссовер Hyundai превратили в гоночный внедорожник для самых суровых условий (фото)

Кроссовер Hyundai Santa Fe послужил основой для нестандартного проекта. Семейное авто превратили в раллийный внедорожник.

Необычный тюнинг Hyundai Santa Fe создал известный британский дизайнер Кизил Салим, прославившийся разработкой кастомизированных автомобилей для серии игр Need for Speed. Проект поддержало североамериканское представительство Hyundai, и на его странице в Facebook были опубликованы фотографии автомобиля.

У кроссовера значительно увеличен клиренс и установлены большие колеса Фото: Hyundai

Кизил Салим решил виртуально подготовить новый Hyundai Santa Fe к соревнованиям Баха — коротким ралли-рейдам. Кроссовер был переделан в брутальный внедорожник.

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У кроссовера Hyundai Santa Fe значительно увеличили клиренс и установили огромные внедорожные шины, для которых потребовались значительно расширенные крылья. На крыше появились дополнительная оптика и спойлер, а на месте багажника образовался отсек для запасных колес.

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Кроме того, можно заметить усиленные мосты и массивные стальные детали подвески. Hyundai Santa Fe сохранил фирменные фары и задние фонари с Н-образным узором.

На крыше установили большой спойлер Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Santa Fe для ралли не разглашаются. Серийный кроссовер выпускается в 2,5-литровых бензиновых версиях мощностью 194 и 281 к. с., а также в 230-сильном гибридном и 265-сильном плагин-гибридном вариантах.

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